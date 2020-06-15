Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.

с чего всё началось

Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов быта с начала эпидемии коронавируса в России возросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании "Такском".

Продажи дезинфицирующих средств выросли на 1100% в России

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