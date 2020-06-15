Экономика
Газета.RuПродажи дезинфицирующих средств выросли на 1100% в России
Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов быта с начала эпидемии коронавируса в России возросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании "Такском".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.RT на русскомвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Политика
Путин объяснил важность поправок к Конституции РФ о пенсиях и МРОТ
В Конституции речь идет о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", сообщил Владимир Путин.
iReactor вчера в 07:10
Общество
Аренда дач в Тульской области выросла на 14%
В Тульской области аренда дачи поднялась на 8 - 14% (от 38 000 до 44 000 рублей).
Тульская пресса вчера в 13:38
Происшествия
На Кубани умерла лжехирург Алена Верди
Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Политика
Посол США в Москве «разъярен» приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан заявил журналистам, что разочарован приговором гражданину США, Канады, Великобритании и Ирландии Полу Уилану.
Интерфакс 04:39
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Общество
В Башкирии разрешили не носить перчатки
Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Политика
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
Общество
Би-би-си начала показывать сериал об инциденте в Солсбери
Корпорация Би-би-си начала показывать игровой мини-сериал о том, что якобы происходило в английском Солсбери после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:18
Общество
В Крыму стартовал курортный сезон для местных жителей
15 июня в Крыму снимают абсолютно все, введенные ранее ограничения по коронавирусу, санаторно-курортная сфера РК открывается, но только для местных жителей.
Бизнес-газета 04:36
Общество
87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным
Из 186 тысяч декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тысячи декалитров готовой алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно.
ПРАЙМ 03:19
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
Piter.tv 05:20
Шоу-бизнес
Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
Газета.Ru 01:36
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28