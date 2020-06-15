Экономика
Газета.RuПродажи дезинфицирующих средств выросли на 1100% в России
Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов быта с начала эпидемии коронавируса в России возросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании "Такском".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.RT на русскомвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте задержан
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Агентство Москва 10:44
Общество
Жириновский предложил установить зарплатные стандарты
Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
Коммерсантъ 12:13
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Политика
Украина готовит армию для противостояния России
Утро.ru 12:16
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Экономика
Программу льготной ипотеки под 6,5% могут доработать
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.
REGNUM 08:57
Политика
Вучич подтвердил Путину свое участие в параде Победы в Москве
Вучич подтвердил Путину свое участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 12:46
Музыка
Названа дата проведения «Евровидения» в 2021 году
"Евровидение-2021" состоится там же, где и было запланировано его проведение в мае 2020 года — Роттердам (Нидерланды).
Вести.Ru 12:28
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику «раздетых» фото
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева посетовала, что её часто критикуют за «раздетые фотки».
78.ru 12:30
Политика
В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
Газета.Ru вчера в 12:08
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Шоу-бизнес
Развод Пелагеи и Ивана Телегина отложили из-за минирования суда
Еще в конце прошлого года Пелагея подтвердила, что больше не живет с Иваном Телегиным и собирается развестись.
StarHit.ru 10:17
Футбол
Двух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка России
РФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
ProstoProSport 09:45
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК вчера в 13:58
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Космос
Резервный экипаж МКС-64 провёл тренировку по работе в открытом космосе
REGNUM вчера в 07:35
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11