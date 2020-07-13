Экономика
РБКПродажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии
По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
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Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:59
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Футбол
Уткин заявил, что чемпионство в РПЛ не выигрывается, а проигрывается
«Краснодар» за последние четыре матча выиграл только один раз. У ЦСКА после рестарта РПЛ тренер то уходит, то возвращается.
ГЛАС.RU вчера в 22:47
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Гаджеты
Oppo готовит сверхбыструю зарядку мощностью 125 Вт
Представленная в сентябре 2019 года зарядка SuperVOOC 2.0 обладает меньшей мощностью (65 Ватт), при этом она позволяет полностью восстановить заряд смартфона с аккумулятором емкостью 4000 мАч примерно за 30 минут.
Evo-rus.com 02:54
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
В Приморье завершили расследование уголовного дела о случайном убийстве на охоте в отношении трех жителей Кавалеровского района, сообщается в понедельник на официальном сайте прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Поклонники Жанны Фриске, которые наблюдают за её сестрой Натальей, давно заметили, что Наташа во многом копирует свою ныне покойную сестру.
Bimru.ru 03:22
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Общество
В Саратове предложили запретить шуметь в обеденное время
Предлагается установить периоды времени, в которые не допускается шум, а также конкретизировать перечень приводящих к нарушению действий.
Регион 64 01:31
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Политика
Путин оценил результаты голосования по поправкам к Конституции
Общественный запрос, который показали граждане государства в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, должен являться ориентиром для всех уровней власти.
NewInform 02:59
Политика
Путин высказал отношение к резкой критике в свой адрес
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.
РЕН ТВ вчера в 06:38
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Игры
Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Происшествия
В Ивановской области ликвидировали нарколабораторию
Полицейские обнаружили нашли лабораторию по производству синтетических наркотиков, в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 03:30
Общество
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество
В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 6 537 человек.
ТВ Центр 03:51
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46