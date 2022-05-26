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Продажи импортного пива в России упали за месяц на 30%

В апреле на российском рынке продажи импортного пива упали на треть, при этом темпы местных марок выросли.
РБК
По данным аналитиков, темпы продаж местного пива выросли с 1,8% в 2021 г. до 5,9% в апреле.
Ведомости
В итоге с января доля импортного пива на рынке сократилась с 6,2% до 3,8%, а местного — выросла с 65,3% до 67,6%, подсчитали в NielsenIQ.
Коммерсантъ
Гендиректор «Волковской пивоварни» («Волковская», «Светлячок», «Волчок» и др.) и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель подтверждает рост числа заказов со стороны ритейла и HoReCa на фоне сокращения импорта.
Коммерсантъ

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Продажи импортного пива в России упали за месяц на 30%
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Из пива сливается импорт
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