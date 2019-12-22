Общество

Pravda.RuPravda.RuПродажи контрафактного алкоголя в Сети превысили 2,5 млрд рублей

Оборот нелегального рынка продаж алкогольной продукции в Интернете в России в этом году достиг 2,5 млрд рублей, что примерно на 400 млн рублей (19%) больше, чем в прошлом году. Такие данные приводятся в материалах исследования от Group-IB.
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с чего всё началось
Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании
 компании Group-IB.
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