Общество
Pravda.RuПродажи контрафактного алкоголя в Сети превысили 2,5 млрд рублей
Оборот нелегального рынка продаж алкогольной продукции в Интернете в России в этом году достиг 2,5 млрд рублей, что примерно на 400 млн рублей (19%) больше, чем в прошлом году. Такие данные приводятся в материалах исследования от Group-IB.
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Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании компании Group-IB.Коммерсантъ05:13
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Эксперты сообщили о росте объёма нелегальной интернет-торговли алкоголем в России
Rambler News Service04:00
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