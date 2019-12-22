с чего всё началось

Оборот нелегального рынка продаж алкогольной продукции в Интернете в России в этом году достиг 2,5 млрд рублей, что примерно на 400 млн рублей (19%) больше, чем в прошлом году. Такие данные приводятся в материалах исследования от Group-IB.

Армия и оружие Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.

Политика Трутнев попросил объявить выговор для замглавы Минпромторга Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить выговор замглавы Минпромторга РФ Виктору Евтухову.

Шоу-бизнес Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах» По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".

Общество Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Авто Седан Audi A6 подешевел в России В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.

Экономика США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.

Шоу-бизнес Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.

Экономика C 1 января вступают в силу новые законы С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Наука Ученые изучают трансформацию клеток при заражении малярией В новом исследовании ученые решили сосредоточиться на одном из этих белков без паразитарной метки — скелет-связывающем белке 1 (SBP1).

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

Авто Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.