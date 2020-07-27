Продажи крепкого алкоголя с апреля по июнь выросли почти на четверть

Спиртовые напитки выше 25 градусов показали такой же рост — 22%, общие продажи алкоголя в рознице без учета пива в рознице выросли на 3%, до 51,4 млн декалитров. Тем не менее, в Росалкогольрегулирование предупредили, что для полноты картины имеет смысл оценивать более длительный период.