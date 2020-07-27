Будьте в Плюсе
Главное
США
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Retailer.ru
Retailer.ru

Продажи крепкого алкоголя с апреля по июнь выросли почти на четверть

Спиртовые напитки выше 25 градусов показали такой же рост — 22%, общие продажи алкоголя в рознице без учета пива в рознице выросли на 3%, до 51,4 млн декалитров. Тем не менее, в Росалкогольрегулирование предупредили, что для полноты картины имеет смысл оценивать более длительный период.В источнике
С чего всё началось
Известия

Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу

На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю в самоизоляции

Газета.Ru17:59
Life.ru

Россияне во время самоизоляции стали активнее скупать виски, ром и настойки

Life.ru19:29
News.ru

Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России

News.ru19:18
РЕН ТВ

Россияне в пандемию стали отдавать предпочтение крепкому алкоголю

РЕН ТВ18:18
РБК

Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать крепкий алкоголь

РБК02:32
Lenta.ru

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю

Lenta.ru17:55
Известия

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Известия18:25
Реклама

Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента ведомства Михаилу Попову, арестованным в рамках дела о хищениях на госконтрактах более 50 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Попова Виталий Басов.
РИА Новости07:57
1

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости08:35
42
Реклама

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru06:24
158

Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос04:36
114
Реклама

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ru07:56
11
Реклама

Экс-капитан ЦСКА Хайнс составил пятёрку лучших игроков Евролиги

Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс, который в межсезонье-2020 перешёл в «Милан», в интервью YouTube-каналу S Sport назвал пятёрку баскетболистов, которые, по его мнению, являются лучшими игроками турнира.
Чемпионат07:25
Реклама
Реклама

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
656
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама