Коронавирус
Retailer.ruПродажи крепкого алкоголя с апреля по июнь выросли почти на четверть
Спиртовые напитки выше 25 градусов показали такой же рост — 22%, общие продажи алкоголя в рознице без учета пива в рознице выросли на 3%, до 51,4 млн декалитров. Тем не менее, в Росалкогольрегулирование предупредили, что для полноты картины имеет смысл оценивать более длительный период.
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На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Evo-rus.com 07:03
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Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
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Моя Москва.онлайн 01:40
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
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Газета.Ru 06:24
Происшествия
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Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
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Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
UfaTime.ru 08:26
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РИА Новости 08:47
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Общество
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
Авто
«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
Политика
Раскрыто отношение россиян к Лукашенко
Более половины россиян (52 процента) положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Lenta.ru 05:59
Футбол
«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Девятый титул подряд «Юве» оформил под руководством 61-летнего Маурицио Сарри, для которого эта «виктория» в национальном чемпионате стала первой в тренерской карьере.
TV BRICS 03:39
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена
RT на русском 08:16
Общество
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REGNUM 08:38
Политика
Глава ОСК доложил Путину о планах по строительству военных кораблей
Москва, 27 июля 2020, 15:19 — REGNUM На сегодняшний день в строительстве у Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) находятся полсотни военных кораблей.
REGNUM 08:19
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Общество
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За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
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Футбол
Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»
Советский спорт 01:25
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Общество
Крупный сбой произошел в работе онлайн‑сервисов Сбербанка
Крупный сбой в работе онлайн-сервиса Сбербанка произошел в понедельник, много обращений поступало из Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 07:39
Происшествия
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова
Российская газета 07:41
Общество
В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49