На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Спиртовые напитки выше 25 градусов показали такой же рост — 22%, общие продажи алкоголя в рознице без учета пива в рознице выросли на 3%, до 51,4 млн декалитров. Тем не менее, в Росалкогольрегулирование предупредили, что для полноты картины имеет смысл оценивать более длительный период.

Продажи крепкого алкоголя с апреля по июнь выросли почти на четверть

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