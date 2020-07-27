Коронавирус

Retailer.ruRetailer.ruПродажи крепкого алкоголя с апреля по июнь выросли почти на четверть

Спиртовые напитки выше 25 градусов показали такой же рост — 22%, общие продажи алкоголя в рознице без учета пива в рознице выросли на 3%, до 51,4 млн декалитров. Тем не менее, в Росалкогольрегулирование предупредили, что для полноты картины имеет смысл оценивать более длительный период.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу

На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россияне в пандемию стали отдавать предпочтение крепкому алкоголю

РЕН ТВвчера в 18:18

Россияне во время самоизоляции стали активнее скупать виски, ром и настойки

Life.ruвчера в 19:29

Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России

News.ruвчера в 19:18

Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать крепкий алкоголь

РБК02:32

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю в самоизоляции

Газета.Ruвчера в 17:59

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю

Lenta.ruвчера в 17:55

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Известиявчера в 18:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
420
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
124
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
177
Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Здание консульства КНР в Хьюстоне китайские дипломаты покинули 25 июля.
Моя Москва.онлайн 01:40
134
Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
196
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
101
Здоровье

Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет

UfaTime.ru 08:26
19
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
1,1K
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
51
Общество

Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии

«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
5
Авто

«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
30
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
350
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
17
Политика

Раскрыто отношение россиян к Лукашенко

Более половины россиян (52 процента) положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Lenta.ru 05:59
35
Футбол

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Девятый титул подряд «Юве» оформил под руководством 61-летнего Маурицио Сарри, для которого эта «виктория» в национальном чемпионате стала первой в тренерской карьере.
TV BRICS 03:39
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

RT на русском 08:16
Общество

Главе минздрава Свердловской области предрекли отставку

Цветков возглавляет минздрав с 2017 года. Отметим, официальных сведений о его возможном грядущем увольнении пока нет.
REGNUM 08:38
23
Политика

Глава ОСК доложил Путину о планах по строительству военных кораблей

Москва, 27 июля 2020, 15:19 — REGNUM На сегодняшний день в строительстве у Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) находятся полсотни военных кораблей.
REGNUM 08:19
1
Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
129
Общество

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
57
Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
1
Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ

Журналисты «Комсомольской правды» побеседовали с одним из участников съемочного процесса на ТНТ, и собеседник издания рассказал, что Дмитрий даже не рассматривал такой вариант, что, впрочем, вполне понятно, ведь ребёнок уже в этом году пойдёт в первый класс, а Шепелев не хочет для него лишнего общественного внимания.
Bimru.ru 07:55
2
Футбол

Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»

Советский спорт 01:25
Армия и оружие

Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе

Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
1
Общество

Крупный сбой произошел в работе онлайн‑сервисов Сбербанка

Крупный сбой в работе онлайн-сервиса Сбербанка произошел в понедельник, много обращений поступало из Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 07:39
7
Происшествия

Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова

Российская газета 07:41
456
Общество

В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
10
Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
263
Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

RT на русском 06:49
593
Как работают Яндекс.Новости?
Главное