Коронавирус
ИзвестияПродажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%
По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
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Армия и оружие
Война: СССР признал правительство Австрии, заявившее о независимости
СССР признал Временное правительство Австрии, несколькими днями ранее утвердившее текст Декларации о независимости своей страны от Германии.
REGNUM 17:01
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
Военное дело 10:30
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Общество
Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тысяч российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.
ТАСС 19:56
Происшествия
В Приморье задержали лидера браконьерской ОПГ
«По данным правоохранительных органов задержанный мужчина может быть одним из лидеров организованно-преступной группировки браконьеров, которая ведёт хищнический промысел в водах Хасанского района», — сообщает издание.
REGNUM 00:56
Политика
Чешский МИД назвал ноту российского посольства «ненадлежащей»
МИД Чехии считает "ненадлежащей" ноту посольства РФ в Праге, направленную в понедельник в чешское дипведомство в связи со статьей в еженедельнике Respekt о прибытии в республику некоего мужчины с диппаспортом РФ и с ядом рицином в чемодане якобы с целью отравить некоторых муниципальных политиков Праги, заявила во вторник представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
РИА Новости 14:30
Политика
Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи
Президент России Владимир Путин предложил установить в России профессиональный праздник — День работника скорой помощи.
РБК 11:00
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ 18:34
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Общество
Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Эхо Москвы 18:04
Футбол
Тарасов: оказавшись перед Путиным, скажу ему «доброе утро»
Оказавшись перед Путиным, скажу ему «Доброе утро», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
Чемпионат 12:43
Общество
В Приморье введут масочный режим
27 апреля оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Приморском крае принял решение ввести в регионе с 30 апреля всеобщий масочный режим.
КП - Владивосток 08:32
Авто
Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе
Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели.
МИР 24 18:20
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Футбол
Шахтер Солигорск – Динамо-Брест: на этот раз не проиграют
Думаю, динамовцам на выезде будет удобнее играть против «Шахтёра», хотя понятно, что солигорцы, несмотря на победу в прошлой игре, сделают анализ тех моментов, которые у них не получались, но фаворитом этого кубкового матча я считаю «Динамо».
Legalbet вчера в 04:45
Гаджеты
WSJ: Apple отложит производство iPhone на месяц из-за коронавируса
Американская корпорация Apple выпустит новые флагманские модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости 18:20
Здоровье
Трутнев поручил проверить ситуацию на объектах Газпрома в Якутии
В сети появились видео с массового стихийного митинга вахтовых рабочих, занятых на объектах ПАО «Газпром».
EastRussia 14:06
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Происшествия
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Lenta.ru 19:57
Общество
Советник Трампа прогнозирует катастрофический рост безработицы в США
Уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса к июню может достичь уровня в 16-20%, заявил старший советник американского президента Дональда Трампа Кевин Хассетт.
ФАН 17:38
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:37
Армия и оружие
Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:57