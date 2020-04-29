По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.

Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%

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