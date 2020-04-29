Коронавирус
ИзвестияПродажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%
По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
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Общество
Каждый пятый обследованный в Москве медик имеет иммунитет к COVID-19
Роспотребнадзор установил, что иммунитет к коронавирусу нового типа имеет каждый пятый обследованный в Москве медик.
Российская газета 11:33
Происшествия
Двойное убийство в Армении спровоцировало массовые беспорядки и самосуд
В пресс-службе полиции Армении лишь сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по признакам статей "убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".
Интерфакс 18:49
Кино
Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега
Игромания.ру 10:32
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
В США суд отказался освободить россиянина Фирсова
Суд в Калифорнии отказался освободить под залог до процесса обвиняемого в компьютерных преступлениях гражданина РФ Кирилла Фирсова, несмотря на то, что тот заявлял о высоком риске заразиться в тюрьме коронавирусом, говорится в распоряжении суда.
РИА Новости 16:53
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
В России размер штрафа за оскорбление может вырасти в 2 раза
Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления.
Газета.Ru 16:12
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Армия и оружие
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости 18:20
Экономика
Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%
Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости 15:41
Здоровье
Медики кемеровской скорой: «Про президентские выплаты сказали забыть»
По данным Тайги.инфо, положение о президентских доплатах все же готовится, но, по словам медиков, оно не только не подписано, но и главврач скорой помощи о порядке выплат ничего не говорит.
Тайга.инфо вчера в 01:56
Гаджеты
Intel унифицировала драйвер встроенной графики для Windows 10
Унифицированный драйвер Intel Graphics Windows 10 DCH Driver в версии 26.20.100.8141 прекращает данную практику.
3DNews 13:12
Политика
Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена
Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к паводкам и пожарам
Президент России Владимир Путин заявил на совещании с губернаторами по ситуации с паводками и лесными пожарами, что в каждом регионе должна быть обеспечена стопроцентная готовность к любому бедствию, несмотря на все ограничения связанные с пандемией коронавируса.
Дождь 06:48
Культура
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 16:12
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru 18:25
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
Космос
Китай огласил название своей программы по освоению Марса
Миссия по освоению Марса получила название в честь одноимённого произведения китайского поэта Цюй Юаня, в котором он задавался вопросами о звёздах и других небесных телах.
Век вчера в 10:57
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 26 апреля в 07:07
Происшествия
Неизвестный выкинул мусор из автомобиля на улицу в Южно-Сахалинске
Мусор из салона автомобиля выкинул на улицу мужчина у торгового центра Луч в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел ранее, 25 апреля, в 2:26.
АСТВ 03:17
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
Наука
Домашняя обстановка в детстве повлияла на риск развития депрессии в более позднем возрасте
Новое исследование, опубликованное командой ученых из Швеции и США в издании American Journal of Psychiatry, показало, что среда, в которой воспитывался ребенок, оказывает существенное влияние на риск развития тяжелой депрессии в более позднем возрасте.
Naked Science 08:09