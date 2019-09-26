Первое полугодие подтвердило базовый сценарий аналитиков — рынок просел на 1,9%, до 775 тыс. автомобилей против 790 тыс. годом ранее. При этом продажи российских автопроизводителей выросли на 2,7% до 178 тысяч, что позволило завоевать 22,9% доли рынка.

Продажи легковых авто в России сократятся на 2%

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