Авто
SpeedMeПродажи легковых авто в России сократятся на 2%
Первое полугодие подтвердило базовый сценарий аналитиков — рынок просел на 1,9%, до 775 тыс. автомобилей против 790 тыс. годом ранее. При этом продажи российских автопроизводителей выросли на 2,7% до 178 тысяч, что позволило завоевать 22,9% доли рынка.
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