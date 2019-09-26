Авто

Автоновости дняАвтоновости дняПродажи легковых авто в России сократятся на 2%

При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, должны упасть на 2% до 1,64 млн единиц. Продажи электромобилей будут расти со среднегодовым темпом прироста до 30%, считают аналитики PwC.
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Эксперты допустили незначительный рост авторынка в России в 2019 году

AutoNews06:32

Аналитики предсказали небольшой рост рынка легковых авто в России

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Как ведут себя продажи иномарок и российских авто

Коммерсантъвчера в 17:03

Продажи легковых авто в России сократятся на 2%

Автоновости днявчера в 22:49

PwC ожидает снижения продаж новых легковых машин в РФ в 2019 году на 2% в базовом сценарии

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Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Российская газетавчера в 17:01

В России рынок легковых автомобилей ждёт небольшой рост

SpeedMe00:21
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Политика

Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
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Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
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Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
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Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков

Известия 10:08
Финансы

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Минфин предлагает реструктурировать долги российских регионов перед бюджетом.
Известия 08:01
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Происшествия

СМИ: к убийству чеченского боевика в Берлине может быть причастен экс-майор милиции

Немецкие правоохранительные органы получили анонимное электронное письмо, в котором говорится, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине совершил экс-майор российской милиции Владимир Степанов.
Znak.com 08:31
Армия и оружие

Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии

В новой концепции национальной безопасности Латвии, принятой Сеймом на ближайшие пять лет, российские спецслужбы названы основной угрозой для страны.
Lenta.ru 09:57
Авто

Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей

С появлением в следующем месяце полностью электрического внедорожника Volvo XC40 компания не только запускает свой первый полностью электрический автомобиль, но и представляет одну из самых безопасных машин.
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Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
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Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
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Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке

Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Политика

Украине могут закрыть доступ в зал ПАСЕ

«В случае если в секретариате ПАСЕ осуществят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам», — говорится в заметке «Европейской правды».
Rambler News Service 09:53
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
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Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
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Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
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Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Политика

Американские СМИ предложили Европе «выбираться из украинской трясины»

Американские политики до сих пор видят в России глобальную угрозу, но в Европе лучше разобрались в ситуации, после чего некоторые европейские лидеры пошли в более правильном направлении.
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Политика

«Известия» уволили журналиста после его статьи с критикой Шойгу

Ранее стало известно, что с сайта газеты "Известия" удалили материал "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны" спустя несколько часов после публикации.
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Путин выразил соболезнования семье экс-президента Франции Жака Ширака

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Футбол

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
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Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
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Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Транспорт

На дорогах Подмосковья ещё 7 камер начали фиксировать среднюю скорость

Комплексы фиксируют порог превышения скорости в 20 км/ч от начала и до конца участка.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 04:16
Экономика

Минфин не включал в трехлетний план приватизации «Аэрофлот» и РЖД

Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
РИА Новости 09:41
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте

Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
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