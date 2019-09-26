Авто
Автоновости дняПродажи легковых авто в России сократятся на 2%
При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, должны упасть на 2% до 1,64 млн единиц. Продажи электромобилей будут расти со среднегодовым темпом прироста до 30%, считают аналитики PwC.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Транспорт
В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Политика
Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
Известия 10:08
Финансы
Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей
Минфин предлагает реструктурировать долги российских регионов перед бюджетом.
Известия 08:01
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
СМИ: к убийству чеченского боевика в Берлине может быть причастен экс-майор милиции
Немецкие правоохранительные органы получили анонимное электронное письмо, в котором говорится, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине совершил экс-майор российской милиции Владимир Степанов.
Znak.com 08:31
Армия и оружие
Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии
В новой концепции национальной безопасности Латвии, принятой Сеймом на ближайшие пять лет, российские спецслужбы названы основной угрозой для страны.
Lenta.ru 09:57
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
С появлением в следующем месяце полностью электрического внедорожника Volvo XC40 компания не только запускает свой первый полностью электрический автомобиль, но и представляет одну из самых безопасных машин.
SpeedMe вчера в 03:00
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Политика
Украине могут закрыть доступ в зал ПАСЕ
«В случае если в секретариате ПАСЕ осуществят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам», — говорится в заметке «Европейской правды».
Rambler News Service 09:53
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
ФедералПресс 02:16
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Американские СМИ предложили Европе «выбираться из украинской трясины»
Американские политики до сих пор видят в России глобальную угрозу, но в Европе лучше разобрались в ситуации, после чего некоторые европейские лидеры пошли в более правильном направлении.
Взгляд.ру 09:54
Политика
«Известия» уволили журналиста после его статьи с критикой Шойгу
Ранее стало известно, что с сайта газеты "Известия" удалили материал "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны" спустя несколько часов после публикации.
Реальное время 10:06
Футбол
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 24 сентября в 11:34
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Транспорт
На дорогах Подмосковья ещё 7 камер начали фиксировать среднюю скорость
Комплексы фиксируют порог превышения скорости в 20 км/ч от начала и до конца участка.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 04:16
Экономика
Минфин не включал в трехлетний план приватизации «Аэрофлот» и РЖД
Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
РИА Новости 09:41
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53