Авто
Автоновости дняПродажи легковых авто в России сократятся на 2%
При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, должны упасть на 2% до 1,64 млн единиц. Продажи электромобилей будут расти со среднегодовым темпом прироста до 30%, считают аналитики PwC.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
Sputnik Таджикистан 04:33
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило со ссылкой на источник в авиаотрасли, что два самолета опасно приблизились друг к другу в воздушном пространстве столицы.
РБК 09:39
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
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Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей
По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.
RT на русском 09:31
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Происшествия
Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле
Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен ущерб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:02
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Здоровье
Диетологи назвали способ молниеносно похудеть
Московский Комсомолец 07:27
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Автоспорт
Квят рассказал о замене мотора и чувствах от домашнего Гран-при
Российский пилот итальянской команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал замену мотора и старт с последнего места на Гран-при России.
News102.ru 09:31
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Общество
«ВКонтакте» начала предупреждать о вреде отказа от прививок
"ВКонтакте" стала предупреждать посетителей сообществ, которые посвящены отказу от прививок, о том, что информация в них может быть недостоверной.
ТАСС 08:19
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Происшествия
Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Происшествия
Пациентка подралась с сотрудниками скорой помощи в больнице Петербурга
Пациентка вышла из больницы и стала оскорблять врачей скорой помощи, стоявших возле входа в медучреждение.
REGNUM 10:07
Экономика
Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года
Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ вчера в 20:41
Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Гаджеты
Samsung готовит упрощенную версию смартфона Galaxy Note 10
В Сети появились слухи относительно готовящегося к выходу нового смартфона Samsung Galaxy Note, который окажется дешевле актуальной версии.
Rusargument 02:13
Футбол
«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
Бомбардир.ру 09:12
Политика
В ЕС отреагировали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могирини Майя Косьянчич отреагировала на слова Трампа о том, что Европа в недостаточной мере помогает Украине.
РЕН ТВ 00:14
Общество
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости 24 сентября в 22:36
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36