Авто
Автоновости дняПродажи легковых авто в России сократятся на 2%
При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, сократятся на 2% до 1,64 млн единиц. Продажи электромобилей будут расти со среднегодовым темпом прироста до 30%, считают аналитики PwC.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Футбол
Тошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru 14:59
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 08:16
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр 11:29
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Футбол
Игрок «Ниццы» украл часы у одноклубника
Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби Фадига признался в краже дорогих часов у своего одноклубника Каспера Дольберга.
Евро-футбол.ру 15:17
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Армия и оружие
В России рассказали о создании истребителя шестого поколения
Генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов заявил, что в России идет работа над шестым поколением истребителей.
Московский Комсомолец 23 сентября в 04:48
Происшествия
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
Российская газета 04:21
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Происшествия
Самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Самары из-за ребенка, которому стало плохо, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Финансы
Объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП
Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей.
Известия 09:20
Футбол
Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Кино
Киану Ривз рассказал о сценарии четвертой «Матрицы»
Киану Ривз рассказал журналистам, что ознакомился со сценарием «Матрицы 4». Актер отметил, что сюжет, придуманный Ланой Вачовски, его заинтриговал.
Культуромания 05:11
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
665p не является серьёзным обновлением: он включает тот же 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2263, но обновляет память NAND до 96-слойной 3D QLC NAND второго поколения от Intel.
3DNews 05:13
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Политика
Reuters: Иран начал обогащать уран с помощью улучшенных центрифуг
Иран приступил к обогащению урана с помощью улучшенных центрифуг в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.
ТАСС 11:43
Политика
Посольство: экспертизы Лондона не подтверждают причастность Москвы к отравлению Скрипалей
Посольство России в Великобритании в ответ на озвученные Скотленд-Ярдом новые результаты экспертиз заявило, что у Лондона нет никаких доказательств причастности Москвы или граждан РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея и Юлии Скрипаль.
ТАСС 11:53
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52