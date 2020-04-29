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Из-за пандемии коронавируса и снижения цен на нефть продажи легковых автомобилей в России в текущем году могут упасть на 30% - до 1,14 илн машин, говорится в исследовании консалтиноговой компании PwC.
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Исследование: продажи легковых автомобилей в РФ на фоне кризиса могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.
ТАССвчера в 17:06

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Исследование: продажи легковых автомобилей в РФ на фоне кризиса могут упасть на 30%

ТАССвчера в 17:06

Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить от 30% до 50%

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Аналитики предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30%

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Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

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Производство автомобилей в России в 2020 году снизится на 20%

Российская газетавчера в 17:01

Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%

Известиявчера в 17:01
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Комментарии

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Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
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В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.
Московский Комсомолец 06:53
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Газета.Ru 09:34
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Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
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Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
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Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Энергетика

Цена нефти WTI подскочила на 15% перед данными по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду демонстрируют устойчивый рост, при этом цена американской марки WTI взлетела на 15% перед еженедельными данными минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 05:20
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Гаджеты

Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выходят в России

Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S можно будет купить уже с 4 мая по рекомендованной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running.
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Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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Президент «Открытия» не опасается летнего банковского кризиса

Президент банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что не опасается начала банковского кризиса этим летом.
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Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

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Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
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СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

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Медведева исполнила танец на фоне цветущих сакур в Японии

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Москва, 29 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, в ходе которого обсуждалась ситуация с распространением коронавируса.
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Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

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Зеленский подписал закон о продаже сельскохозяйственных земель Украины

На Украине вступил в силу скандальный закон о распродаже сельскохозяйственных земель, украинский президент Владимир Зеленский 28 апреля подписал документ, запускающий рынок земли с 1 июля 2021 года.
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Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей

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