Авто
КоммерсантъПродажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.ТАССвчера в 17:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Комментарии
Технологии
«Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном»
За 35 лет работы с тромбозами пришлось сталкиваться с массивными тромбоэмболиями легочной артерии, «растворять» тромбы у пациентов, удалось создать методы диагностики и написать несколько учебников.
Доктор Питер 05:38
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли
В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Энергетика
В «Газпроме» назвали плюсы снижения цен на газ в Европе
Экспортная цена на газ «Газпрома» в европейских поставках в 2019 году снизилась на 14%, до $211 за тысячу кубометров, говорится в презентации компании, опубликованной 29 апреля.
Известия 10:37
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 09:46
Политика
Президент поручил подготовить план выхода из режима ограничений
Владимир Путин поручил разработать план поэтапного выхода субъектов из режимов самоизоляции.
Муравленко 24 12:22
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал изменения в указ от 17 марта 2020 года, согласно которым сроки самоизоляции для граждан республики продлеваются до 11 мая.
РИА Новости 13:56
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Игры
Port Royale 4 выходит 25 сентября
Студия Gaming Minds и издательство Kalypso объявили дату релиза симулятора Port Royale 4. Очередная часть знаменитой серии экономических стратегий выйдет на РС 25 сентября.
Игромания.ру 13:24
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Здоровье
Названо число умерших медработников с коронавирусом в России
В России умерли более 70 медработников с коронавирусом, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 10:48
Армия и оружие
Отправка новобранцев на срочную службу начнется с 20 мая
Первые отправки призывников на службу начнутся с 20 мая. Об этом сообщил 29 апреля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
ТК Звезда 06:09
Здоровье
В Тульской области министр заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
РБК 14:11
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Общество
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь раз стал отцом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь раз стал отцом. У него и его невесты Кэрри Симондс родился сын.
Эхо Москвы 12:32
Общество
Беглов ввёл в Петербурге масочный режим
Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 27 апреля в 08:12
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Общество
Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно
Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
Общество
В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков до 11 мая
Действие пропускного режима для поездок на транспорте по Подмосковью продлили до 11 мая включительно, ранее выданные рабочие пропуска необходимо будет продлевать или оформлять новый, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воровьева.
Взгляд.ру 14:09