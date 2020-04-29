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КоммерсантъКоммерсантъПродажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
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