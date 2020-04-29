Согласно ранее озвученному прогнозу консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих авто) в России в 2020 году при пессимистичном сценарии могут упасть до 50% из-за пандемии коронавируса, при оптимистичном - на 20%.

с чего всё началось

Как уточнили в PwC, в 2019 году отечественный авторынок сократился на 2,3% до 1,6 миллиона машин. Если не брать в расчет стрессовые факторы — падение цен на нефть и пандемию коронавируса, — то прогнозируется сокращение продаж на 3,7% до 1,57 миллиона машин.

Продажи легковых машин в России могут упасть на треть

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