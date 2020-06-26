Экономика

Online47.ruOnline47.ruВ России выручка аптек в мае упала на 14%

Аналитики "DSM Group" провели исследование, чтобы оценить финансовые потери российских аптек на фоне развития эпидемической ситуации. Известия сообщают, что выручка российских аптек в мае снизилась на 14% относительно апреля до 75,3 млрд. рублей.
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Конец доходной эпохи: выручка аптек упала на 14%

Резкий спад В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group.
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Выручка российских аптек в мае рухнула на 14%

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Выручка российских аптек в мае упала на 14%

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Аналитики зафиксировали спад продаж солнцезащитной косметики

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Общество

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Уже со следующего месяца вводится ряд новых законопроектов, которые касаются рядовых российских водителей.
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Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

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Piter.tv 06:45
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Общество

ЦИК России заявил о хакерской атаке на свой сайт

На сайт Центризбиркома России совершена DDOS-атака. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.
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Политика

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Общество

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Коммерсантъ 04:26
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Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
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Футбол

ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Армия и оружие

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

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Общество

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
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Политика

Лукашенко похвалил Россию за парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "очень неплохо" подготовилась к проведению парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Московский Комсомолец 10:43
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане

Суд в Татарстане оправдал местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании полуторагодовалой дочери.
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Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой в купальнике попало в Сеть

Родин пояснил, что снимок сделали во время гастролей. В тот день Примадонна не захотела купаться, а предпочла просто позагорать.
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Общество

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В Омской области на месяц продлили масочный режим

Омск, 26 июня 2020, 16:28 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим.
REGNUM 09:28
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Политика

Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам

Ранее Владимир Путин обращался к россиянам 23 июня.
Кавказ Пост вчера в 22:21
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
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Политика

Киев призвал усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму

Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию РФ в Крыму, из-за чего просит усилить санкционное давление в отношении Москвы, пишет РИА Новости.
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Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США

Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.
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Стали известны мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

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Авто

Mercedes-Benz отзывает более 4 тыс. автомобилей в России

Представители компании АО «Мерседес-Бенц РУС» уведомит владельцев машин о том, что авто подлежит отзыву.
32CARS.ru 11:35
Общество

В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса

В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
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Общество

Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США

Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
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Шоу-бизнес

Харламов отреагировал на слух о разводе с Асмус ради шоу Comment Out

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ещё раз решил прокомментировать свой развод с Кристиной Асмус.
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Происшествия

В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Здоровье

В Ульяновской области создадут региональную подстанцию скорой помощи

Министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин сообщил о том, что до конца 2020 года в регионе будет создана областная подстанция скорой помощи, в структуру которой войдут соответствующие подразделения районных больниц.
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Общество

К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция

Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
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Происшествия

Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго

В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
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Общество

Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели

Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
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Политика

Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля

Спешить делать шенгенскую визу пока не стоит - ЕС отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы 1 июля.
Газета.Ru 06:20
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