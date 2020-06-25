Экономика
Online47.ruВ России выручка аптек в мае упала на 14%
Аналитики "DSM Group" провели исследование, чтобы оценить финансовые потери российских аптек на фоне развития эпидемической ситуации. Известия сообщают, что выручка российских аптек в мае снизилась на 14% относительно апреля до 75,3 млрд. рублей.
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Резкий спад В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group.Известиявчера в 17:01
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Названы российские регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами
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Sota.vision 02:39
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Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
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Половина россиян выступили против прививки от коронавируса
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