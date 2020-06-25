Резкий спад В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group.

с чего всё началось

Аналитики "DSM Group" провели исследование, чтобы оценить финансовые потери российских аптек на фоне развития эпидемической ситуации. Известия сообщают, что выручка российских аптек в мае снизилась на 14% относительно апреля до 75,3 млрд. рублей.

В России выручка аптек в мае упала на 14%

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