Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения.

с чего всё началось

Уже ведутся переговоры с операторами о снижении плат на эфирное время. В период с мая по август 2019 года продажи «магазинов на диване» стали самыми низкими за последние 5 лет, сообщает «Коммерсантъ». Газета отмечает, что кризис в этой сфере начался из-за низкой покупательской способности населения.

Продажи «магазинов на диване» достигли минимума за пять лет

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