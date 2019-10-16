Экономика
Моя Москва.онлайнПродажи «магазинов на диване» достигли минимума за пять лет
Уже ведутся переговоры с операторами о снижении плат на эфирное время. В период с мая по август 2019 года продажи «магазинов на диване» стали самыми низкими за последние 5 лет, сообщает «Коммерсантъ». Газета отмечает, что кризис в этой сфере начался из-за низкой покупательской способности населения.
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Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения.Коммерсантъвчера в 18:30
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Армия и оружие
Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России
Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.
Взгляд.ру 04:32
Политика
Зеленский назвал условие отвода войск в Донбассе
RT на русском 06:07
Фигурное катание
Российская фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
РИА Новости 03:15
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
РИА Новости вчера в 12:28
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы
Семья популярной актрисы из первых уст подтверждает, что Настя действительно проходит лечение от некой болезни.
Bimru.ru вчера в 05:29
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Армия и оружие
ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы
Военное обозрение вчера в 04:54
Экономика
ЛУКОЙЛ решил удвоить дивиденды. Акции начали расти
Всего ЛУКОЙЛ направит на промежуточные дивиденды 133 млрд руб. Рекомендованный советом директоров размер промежуточных дивидендов за последние девять месяцев составит 192 руб. на одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛА.
РБК 07:06
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости 14 октября в 17:04
Шоу-бизнес
Подопечная Фадеева рассказала, как полюбила своего продюсера
Певица Ольга Серябкина рассказала об отношениях со своим продюсером Максимом Фадеевым.
URA.Ru 07:01
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Киберспорт
Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq
Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
CyberSport.ru 04:17
Наука
Химики создали самособирающийся 2D-материал с уникальными свойствами
Химики из Тринити-колледжа в Дублине создали новый материал, который самостоятельно собирается в 2D-сети.
Индикатор вчера в 13:29
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Происшествия
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке
Части тела соседа женщина вывозила прямо на маршрутке. Останки обнаружили местные жители, которые и вызвали полицию.
Российская газета 04:50
Армия и оружие
Названо условие для остановки турецкого вторжения в Сирию
15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.
Lenta.ru 06:58
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Космос
NASA представило новые скафандры для полетов на Луну
Коммерсантъ 06:38
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Общество
Ренато Усатый заявил об отсутствии связей с экс-полковником Захарченко
Лидер молдавской Нашей партии и экс-мэр второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатый заявил РБК, что не знаком с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко и не имел отношения к группе «1520».
РБК 05:36
Общество
Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире
Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
Авто
Ford проводит тесты нового внедорожника
Компания Ford вывела на тесты новый внедорожник, который придет на смену Mondeo/Fusion.
Новые автомобили вчера в 22:20