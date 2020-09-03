Продажи на «Авито» обложат налогом

В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Минфина.