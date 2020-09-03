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Lenta.ru
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Минфина.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
Подробнее о событии
Царьград

Продавцов на Avito и в соцсетях заставят платить налог: Минфин объяснил нюансы

Царьград21:27
РЕН ТВ

С продажи б/у вещей в интернете станут брать налоги

РЕН ТВ00:44
ФАН

Продавцов на Avito могут заставить платить налог

ФАН21:56
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

Lenta.ru02:05
URA.Ru

С продажи б/у вещей на Avito будут брать налоги

URA.Ru20:15
Накануне.Ru

С продаж на сайтах объявлений хотят брать налоги

Накануне.Ru20:12
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Ведомости18:44

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

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Lenta.ru01:36
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Интерфаксвчера в 05:05
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