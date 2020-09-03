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Lenta.ru
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Минфина.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Продажи на «Авито» и «Юле» хотят обложить налогом

РИА Новости02:54
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

Lenta.ru02:05
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Ведомости18:44
Царьград

Продавцов на Avito и в соцсетях заставят платить налог: Минфин объяснил нюансы

Царьград21:27
URA.Ru

С продажи б/у вещей на Avito будут брать налоги

URA.Ru20:15
Накануне.Ru

С продаж на сайтах объявлений хотят брать налоги

Накануне.Ru20:12
РЕН ТВ

С продажи б/у вещей в интернете станут брать налоги

РЕН ТВ00:44

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Интерфаксвчера в 11:46
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Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссию сотрясают протесты — все новости" "Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице", — сказал Лавров.
REGNUMвчера в 05:04
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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В Софии задержали около 100 участников акций протеста

Действия полиция были спровоцированными участниками антиправительственных акций, которые забрасывали полицию различными предметами, в том числе пиротехническими изделиями, бутылками, куриными яйцами, камнями, стульями и даже велосипедами, пытались перевернуть автомобили жандармерии и прорваться через полицейское оцепление.
ТАСС00:29
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
1,5K

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
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