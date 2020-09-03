Продажи на «Авито» обложат налогом
Смотрите также
Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели
В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
При пожарах в Ростовской области пострадали 14 человек
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
В Софии задержали около 100 участников акций протеста
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Автомобильным номерам определили цену
Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Продажи на «Авито» обложат налогом
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
При пожарах в Ростовской области пострадали 14 человек
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
Автомобильным номерам определили цену
В Минкультуры отреагировали на претензии к новому фильму о Цое
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х
В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Минфина.В источнике
С чего всё началось
С продаж на Avito будут брать налоги
Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
Подробнее о событии