Продажи на «Авито» обложат налогом
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В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Минфина.В источнике
С чего всё началось
С продаж на Avito будут брать налоги
Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
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