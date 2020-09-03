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Lenta.ru
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Минфина.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Продажи на «Авито» и «Юле» хотят обложить налогом

РИА Новости02:54
Накануне.Ru

С продаж на сайтах объявлений хотят брать налоги

Накануне.Ru20:12
РЕН ТВ

С продажи б/у вещей в интернете станут брать налоги

РЕН ТВ00:44
Царьград

Продавцов на Avito и в соцсетях заставят платить налог: Минфин объяснил нюансы

Царьград21:27
URA.Ru

С продажи б/у вещей на Avito будут брать налоги

URA.Ru20:15
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

Lenta.ru02:05
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Ведомости18:44

ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что представители ЛНР зафиксировали множественные взрывы на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе.
ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе
RT на русском17:59

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
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Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
1,3K

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ1 сентября в 16:29
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ruвчера в 04:44
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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