Экономика
ТолкПродажи новостроек сократились в России
По данным газеты, в третьем квартале 2019 года в стране было зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия, что более чем на 30% меньше показателя предыдущего квартала. Продажи новостроек за этот период сократились в 50 регионах.
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В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее. Такие расчеты на базе данных Росреестра приводят аналитики ЦИАН.Коммерсантъ24 ноября в 17:44
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