Экономика
РИА НовостиПродажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%
Продажи первичного жилья в России в 2019 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 783,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба Росреестра.
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Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза
DomostroyDonвчера в 03:40
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Происшествия
В мечети Лондона мужчина ранил ножом прихожанина
Мужчина ранил ножом одного человека в лондонской мечети, нападавший задержан.
Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Общество
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Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада».
Автоспорт
Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»
Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
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Четвертая линия «Ямал СПГ» откладывается
НОВАТЭК сдвинул срок ее ввода на третий квартал Проблемы, связанные с необходимостью замены технологических труб на четвертой линии завода по сжижению газа «Ямал СПГ», оказались серьезнее, чем предполагалось.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Диброва показала его фото из больницы
Супруга госпитализированного шоумена Дмитрия Диброва навестила его в больнице.
Политика
Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией
Координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов сообщил, что в Китае будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний, пишет «Интерфакс».
Экономика
Глава ФНС назвал миссию ведомства
Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Армия и оружие
Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX
Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Общество
Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 34 км свободным стилем в Мерокере (Норвегия) в рамках многодневной гонки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира.
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Происшествия
Мантуров может находиться в готовящемся к экстренной посадке SSJ-100
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.