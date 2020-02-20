Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов. До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс.

с чего всё началось

Продажи первичного жилья в России в 2019 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 783,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба Росреестра.

Продажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%

Экономика Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Общество Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Заместитель генпрокурора Гринь лишается контроля над следствием Информированные источники "Известий" сообщили также, что после перераспределения обязанностей между руководителями Генпрокуратуры контроль за следствием, что по сути является ключевым направлением в ведомстве, получит другой заместитель генпрокурора – Юрий Пономарев.

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.

Происшествия Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.

Технологии Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.

Происшествия В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Здоровье Из российских поликлиник уберут несколько кабинетов В поправках к Положению об организации первичной медико-санитарной помощи сказано, что из российских поликлиник уберут сразу несколько кабинетов.

Экономика В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир» В декабре 2018 года правительство приняло постановление, согласно которому переход на карты «Мир» распространили также и на пенсионеров, получающих выплаты по линии МВД, Минобороны, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.