Экономика
РИА НовостиПродажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%
Продажи первичного жилья в России в 2019 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 783,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба Росреестра.
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с чего всё началось
Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов. До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс.РБК01:00
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Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза
DomostroyDonвчера в 03:40
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