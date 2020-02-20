Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПродажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%

Продажи первичного жилья в России в 2019 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 783,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба Росреестра.
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с чего всё началось

Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов. До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс.
РБК01:00

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Новостройки — безопаснее и дороже?

Известия05:12

Число зарегистрированных договоров долевого участия в России в 2019 году снизилось на 2%

ТАСС03:46

Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза

DomostroyDonвчера в 03:40

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Интерфакс02:52

Количество зарегистрированных ДДУ в Москве за месяц снизилось на 29%

РБК01:50

Почти 400 ДДУ с использованием эскроу‑счетов оформили в Подмосковье в январе

РИАМОвчера в 13:10

Продажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%

РИА Новости03:06
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