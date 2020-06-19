Экономика
ТАССПродажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. Так, в мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК вчера в 04:57
Наука
Ученые из Дании объяснили, как крапиве удается обжигать человека
Волга-Медиа 01:38
Политика
США считают план размещения ПРО в Японии «остановленным»
США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
РИА Новости 18 июня в 22:49
Здоровье
Врач объяснил, как по запаху определить рак
Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, как по запаху можно заподозрить наличие проблем со здоровьем.
Что происходит 19 июня в 16:34
Наука
Ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса создали в Британии
Народные новости вчера в 01:31
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором
Коммерсантъ вчера в 22:58
Общество
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев, который ранее судился с Путиным
Накануне, 18 июня, в Санкт-Петербурге скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Про Город Казань 19 июня в 02:53
Единоборства
UFC. Волков проиграл Блейдсу в главном бою турнира в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе проходили состязания UFC on ESPN 11, в главном бою которых сошлись тяжеловесы Александр Волков из России и американец Кертис Блэйдс.
Вести.Ru 00:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выступит в суде по делу о 22 квартирах
Кроме недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, балерине принадлежат и 22 квартиры в Астрахани.
Popcornnews.ru 18 июня в 08:52
Общество
Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы
Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
«Атлетико» победил «Вальядолид» в 30-м туре Примеры
RT на русском вчера в 17:59
Политика
Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа
Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Известия 01:17
Здоровье
Онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Незаживающие нарушения кожного покрова являются сигналом для незамедлительного похода к врачу-онкологу.
ФАН вчера в 03:11
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
Политика
Жириновский предложил изменить формулу новогодних каникул
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул, которая не предусматривает сокращение выходных дней зимой.
РЕН ТВ вчера в 20:06
Авто
Китайский автопроизводитель Lifan находится на грани банкротства
Эксперты не исключают, что о ликвидации когда-то одного из самых популярных китайских брендов станет известно в ближайшие недели.
Деловое.ТВ вчера в 15:13
Транспорт
Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс вчера в 09:06
Общество
Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение
В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
РИА Новости вчера в 21:59
Происшествия
В Самаре две женщины пострадали из-за хлопка газа
Газета.Ru 01:46
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости 19 июня в 19:18
Происшествия
В Калининградской области потушили пожар в детском доме
Спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 01:52
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
Известия вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
Культуромания вчера в 03:23
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Общество
Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции
К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
Известия вчера в 23:52
Авто
В России 18 марок изменили цены на свои автомобили с начала июня
Из всех 18 марок на весь модельный ряд подняли цены УАЗ, автомобили которого стоят теперь на 2,7-3,9% дороже, японская компания Subaru (на 3,4 – 7,3%) и корейский Genesis, чьи машины теперь дороже на 1,1 – 2,4%. Так, УАЗ «Патриот» в самой минимальной комплектации теперь стоит от 710 910 тысяч рублей, а «Хантер» – от 663 300 рублей.
iReactor 18 июня в 13:21
Армия и оружие
«Укроборонпром» передал Минобороны непригодные для стрельбы минометы
Министерство обороны Украины отказалось принимать на вооружение партию самоходных минометов «Барс-8ММК» от концерна «Укроборонпром» из-за дефекта ствола от отсутствия таблицы стрельбы.
Украина.ру вчера в 00:31