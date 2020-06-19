Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. Так, в мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс.

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

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