Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Технологии
Конспиролог Тагалогин предупредил о конце света 21 июня
Конец света может наступить уже в воскресенье. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на исследования конспиролога Паоло Тагалогина.
Экономика сегодня 18 июня в 07:38
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Происшествия
Ночью в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой
Сегодня ночью возле одного из кафе в микрорайоне Благовещенска произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы сняли разборки на видео.
ИА Порт Амур 23:03
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
Общество
Диетолог назвал способ меньше есть
В конце мая врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков сообщил, что основной причиной набора веса в период самоизоляции является стресс.
РБК 22:44
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
Космос
Молодые металлурги Магнитки продолжают популяризировать астрономию
Доступ1 вчера в 01:25
Общество
Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии
Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
REGNUM 19:40
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
Политика
Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
Москва 24 вчера в 21:49
Единоборства
Блейдс победил Волкова на UFC on ESPN 11
Американец Кертис Блейдс победил Александра Волкова на UFC on ESPN 11 единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-46.
Спорт-Экспресс 23:12
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Кино
В новом сериале от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
Турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом сериале компании Netflix.
Свободная Пресса 01:54
Общество
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Женщина, пересматривая снимки с торжества, заметила у себя опухоль в области груди.
РИА Новости 20:54
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
Сильных осадков не ожидается, тут все в пределах нормы, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации.
SMINEWS в Иванове вчера в 20:23
Политика
Президент России опубликовал статью в честь 75-летия Великой Победы
Народные новости вчера в 03:16
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com 14:13
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС 11:55
Футбол
Рибери до сих пор не понимает, почему он не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году
Бывший игрок сборной Франции Франк Рибери отметил, что не понимает, почему он не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году.
Матч ТВ 19:31
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс 21:22
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49