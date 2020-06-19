Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова собирается стать опекуном матери
Ефремова не скрывает — она свела общение с матерью к минимуму.
StarHit.ru 18 июня в 23:30
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Культура
В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:02
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 15:20
Политика
Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа
Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру 13:32
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Футбол
«Брайтон» одержал победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
"Брайтон" одержал победу над "Арсеналом" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 12:22
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
ТВ Центр вчера в 05:54
Политика
Посол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в американских тюрьмах
Посол выразил надежду, что российские граждане смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года и что власти США учтут уже отбытые россиянами длительные сроки заключения.
Известия 12:44
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные
В правительстве добавили, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Агентство Телеграф 10:10
Футбол
Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 08:40
Политика
Трамп заявил о попытках США помочь Индии и Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведёт переговоры с Индией и Китаем и пытается помочь этим странам преодолеть проблемы в отношениях.
RT на русском 17:16
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне.
Lenta.ru вчера в 13:58
Армия и оружие
В США был совершён запуск авиабомбы StormBreaker
Первыми оружие получат истребители F/A-18E/F Super Hornet, а также F-15 Eagle, затем - F-35 Lightning II.
Discover24 12:35
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс 07:48
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30
Футбол
«Атлетико» минимально обыграл «Вальядолид» в матче Примеры
Команда Диего Симеоне одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте встречи забил вингер «Атлетико» Витоло.
Metaratings 18:05
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Политика
Эрдоган заявил, что Турция «потеряла позиции» в борьбе с COVID-19
Турция "потеряла позиции" в борьбе в распространением новой коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 15:57
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Общество
Johnson & Johnson перестанет продавать средства для осветления кожи
Американская компания Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает продажи средств для осветления тёмных пятен на коже, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.
Ореанда-Новости 11:10
Кино
Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик снимется у Netflix
Культуромания 08:02