Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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В России обвалился рынок новостроек

Росбалт05:56

Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes05:55

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru03:26

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС04:04

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

REGNUM03:58

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости02:38

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газета04:43
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Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

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Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера

Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
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Игры

Разработчики поделились новыми подробностями Baldur’s Gate 3

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Количество безработных в Российской Федерации в мае 2020 года выросло в сравнении с предыдущим месяцем на 227 тысяч человек, достигнув 4 млн 513 тысяч.
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В «Москва-Сити» продали 90-й этаж башни «Федерация» за 1,1 млрд рублей

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РИА Новости 09:42
Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
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Общество

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2

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Володин заявил, что «после Путина будет Путин»

По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
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Общество

В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
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Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

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Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
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Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен вернуть клубу деньги

По словам Неймара, каталонцы отказались платить ему сумму, так как в 2017 году он покинул клуб раньше истечения срока контракта, перейдя в "ПСЖ" за рекордные €222 млн.
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С выборов снялся ещё один кандидат на пост президента Белоруссии

Четвёртый кандидат на пост президента Белоруссии председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич заявил, что прекращает своё участие в избирательной кампании.
News.ru 11:37
Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
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Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

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Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Май оказался хуже апреля по части экономической статистики

Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
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В России разрешат приходить на пляж без маски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
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Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
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В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
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