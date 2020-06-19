Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Газета.Ru 00:00
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
Политика
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщает пресс-служба Кремля.
Доктор Питер 11:51
Игры
Разработчики поделились новыми подробностями Baldur’s Gate 3
Сотрудники студии Larian в ходе мероприятия Summer of Gaming представили геймерам полуторачасовой геймплей Baldur’s Gate 3. Геймеры с нетерпением ждут выхода Baldur’s Gate 3, но разработчики новой части игрового проекта продолжают подогревать интерес.
Vevby.ru 11:29
Общество
Безработица в России достигла максимума за последние 8 лет
Количество безработных в Российской Федерации в мае 2020 года выросло в сравнении с предыдущим месяцем на 227 тысяч человек, достигнув 4 млн 513 тысяч.
Фонтанка.Ру 12:59
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Музыка
Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»
Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости 06:15
Общество
В «Москва-Сити» продали 90-й этаж башни «Федерация» за 1,1 млрд рублей
Девяностый этаж башни "Восток" высотного комплекса "Федерация" в "Москва-Сити" продали за 1,1 миллиарда рублей, что является крупнейшей розничной сделкой для локации ММДЦ в 2020 году, рассказал РИА Недвижимость источник, близкий к сделке.
РИА Новости 09:42
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2
Коммерсантъ 13:02
Политика
Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com 08:45
Общество
В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Газета.Ru 12:39
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Футбол
Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен вернуть клубу деньги
По словам Неймара, каталонцы отказались платить ему сумму, так как в 2017 году он покинул клуб раньше истечения срока контракта, перейдя в "ПСЖ" за рекордные €222 млн.
Газета.Ru 07:59
Политика
С выборов снялся ещё один кандидат на пост президента Белоруссии
Четвёртый кандидат на пост президента Белоруссии председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич заявил, что прекращает своё участие в избирательной кампании.
News.ru 11:37
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Политика
Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:36
Экономика
Май оказался хуже апреля по части экономической статистики
Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
Общество
В России разрешат приходить на пляж без маски
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
REGNUM 07:15
Здоровье
Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 13:11