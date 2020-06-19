Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. Так, в мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс.

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

Общество Поклонская прокомментировала захват монастыря на Урале Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала схиигумена Сергия Романова, захватившего власть в женском монастыре на Урале, хорошим человеком. 4K

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,7K

Политика Доработанный план восстановления экономики направили Путину Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. 22

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,7K

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 1,9K

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 175

Экономика Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.

Политика Трамп поинтересовался принадлежностью Финляндии к России Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у руководителя аппарата Белого дома Джона Келли о принадлежности Финляндии к России. 597

Общество Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.