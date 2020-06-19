Недвижимость
ТАССПродажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. Так, в мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс.
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Свыше 33 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано за январь-май в Москве
Агентство Москвавчера в 02:17
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Футбол
Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи»
Ростов-на-Дону, 19 июня 2020, 12:23 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не знает, кто будет играть в матче с «Сочи».
REGNUM 05:23
Политика
Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»
В Кремле ответили на обвинения Белоруссии в адрес российского газового монополиста «Газпром» во вмешательстве в местные президентские выборы.
Lenta.ru 05:44
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Экономика
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Политика
Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
Игры
Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons
Во время своей презентации EA Play, компания так же показала и геймплейный трейлер игры Star Wars: Squadrons, релиз которой запланирован для Xbox One, PS4 и PC на 2 октября этого года.
Vprognoze.ru вчера в 21:08
Общество
В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Коммерсантъ 02:42
Наука
Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19
«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
Ридус 04:31
Происшествия
В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице
В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:39
Общество
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы.
РБК 05:15
Здоровье
Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления
Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
Дни24 вчера в 03:50
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com вчера в 05:44
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
"На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья",- говорится в сообщении.
РИА Новости 04:56
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Армия и оружие
Насосная станция в ДНР разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ
Инфраструктурный объект "Северный Донец-Донбасс" в районе шахты 6/7 оказался полностью разрушен.
Piter.tv 04:31
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке
Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Политика
В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.
РИА Новости 05:39
Наука
Толщину коры мозга у обезьян удвоил ген человека
Goroday.ru 04:35
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18