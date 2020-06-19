Экономика

ТАССТАССПродажи новостроек в России в мае сократились вдвое

Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. Так, в мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс.
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В России обвалился рынок новостроек

Росбалт19 июня в 05:56

Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes19 июня в 05:55

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru19 июня в 03:26

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС19 июня в 04:04

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

REGNUM19 июня в 03:58

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газета19 июня в 04:43

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости19 июня в 02:38
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Политика

Власти отказались от расширения границ Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК вчера в 02:00
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Шоу-бизнес

Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН

Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ 19 июня в 20:36
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Культура

Звезда «Сватов» Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

Известный актер Федор Добронравов решил уйти из Театра сатиры. Звезда комедийного сериала «Сваты» уволился по собственному желанию.
Дни24 вчера в 13:30
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Политика

Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии

Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Хоккей

Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Чемпионат вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 18 июня в 17:00
4K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

Синоптики прогнозируют аномальный холод в некоторых регионах России

Температура ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири в ближайшие пять дней.
ТАСС вчера в 23:08
Происшествия

У адвоката Ефремова из-за пьяного водителя погибла вся семья

Московский Комсомолец вчера в 03:04
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
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Армия и оружие

В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера

Утро.ru 19 июня в 08:08
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
Gazeta.SPb вчера в 05:25
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Кино

Создатели «Зверополиса» займутся мультфильмом о «цветной» девочке

Popcornnews.ru 19 июня в 09:20
Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Тульская служба новостей 19 июня в 14:24
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Футбол

Дюков анонсировал увеличение количества болельщиков на стадионах

«Если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», — сказал Дюков.
РБК вчера в 12:56
Происшествия

В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины

На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
7
Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия вчера в 15:33
5
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Единоборства

Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

РИА Новости вчера в 23:20
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Технологии

Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления

Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 17:01
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Футбол

«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»

Lenta.ru вчера в 11:36
Происшествия

СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 19 июня в 12:20
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Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
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Космос

Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца

Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
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Политика

Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России

Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
Версия.Инфо 19 июня в 03:46
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46
2K
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