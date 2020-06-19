Экономика
ТАССПродажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. Так, в мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс.
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Политика
Власти отказались от расширения границ Северного морского пути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН
Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ 19 июня в 20:36
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Известный актер Федор Добронравов решил уйти из Театра сатиры. Звезда комедийного сериала «Сваты» уволился по собственному желанию.
Дни24 вчера в 13:30
Политика
Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии
Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Хоккей
Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ
Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Чемпионат вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 18 июня в 17:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
Синоптики прогнозируют аномальный холод в некоторых регионах России
Температура ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири в ближайшие пять дней.
ТАСС вчера в 23:08
Происшествия
У адвоката Ефремова из-за пьяного водителя погибла вся семья
Московский Комсомолец вчера в 03:04
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
Армия и оружие
В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
Утро.ru 19 июня в 08:08
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
Gazeta.SPb вчера в 05:25
Кино
Создатели «Зверополиса» займутся мультфильмом о «цветной» девочке
Popcornnews.ru 19 июня в 09:20
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Тульская служба новостей 19 июня в 14:24
Футбол
Дюков анонсировал увеличение количества болельщиков на стадионах
«Если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», — сказал Дюков.
РБК вчера в 12:56
Происшествия
В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины
На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия вчера в 15:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Единоборства
Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
РИА Новости вчера в 23:20
Технологии
Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления
Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 17:01
Футбол
«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»
Lenta.ru вчера в 11:36
Происшествия
СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
Газета.Ru 19 июня в 12:20
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
Политика
Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России
Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
Версия.Инфо 19 июня в 03:46
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46