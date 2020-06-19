Недвижимость
ТАССПродажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. Так, в мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Свыше 33 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано за январь-май в Москве
Агентство Москвавчера в 02:17
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:09, Ашберн
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com вчера в 05:44
Политика
В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.
РИА Новости 05:39
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Происшествия
В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице
В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:39
Экономика
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости вчера в 04:35
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Общество
Расследовать «дело Белгазпромбанка» поручили КГБ Белоруссии
Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
РИА Новости 05:14
Общество
Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля
Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Армия и оружие
«Нудоль» и «Прометей» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Два новых комплекса воздушно-космической обороны С-500 Прометей и А-235 Нудоль скоро будут приняты на вооружение в России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59
Общество
В России разблокировали Telegram
1. Telegram разблокировали за хорошее поведение Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России.
Lenta.ru вчера в 09:12
Здоровье
Врач объяснила, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний.
Профиль вчера в 16:52
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
Житель Омской области насмерть отравил семь человек
В Омской области житель села Покровка предстанет перед судом за гибель семерых односельчан — все они скончались от отравления техническим спиртом, который им продал подозреваемый.
Национальная служба новостей 05:17
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Коммерсантъ 02:42