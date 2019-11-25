В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее. Такие расчеты на базе данных Росреестра приводят аналитики ЦИАН.

с чего всё началось

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.

Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Экономика Банк России увидел риски в создании банковских экосистем Какие экосистемы на базе банков существуют в России За последние три года Сбербанк потратил на покупку активов для своей экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время, рассказал в интервью Forbes глава банка Герман Греф.

Происшествия В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.

Технологии Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.

Космос Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.

Спорт В WADA хотят ущемить права России на четыре года Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.

Политика Папа Римский направил Путину приветствие Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

Экономика «Доброфлот» не получил квоты в обмен на завод РК «Новый мир» должен был получить квоты на вылов примерно 12 тыс. тонн минтая и 1,8 тыс. тонн сельди в год в обмен на строительство рыбного завода годовой мощностью 60 тыс. тонн продукции, рассказывает господин Ефремов.

Экономика «Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.