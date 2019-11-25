Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПродажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Новостройки растеряли покупателей

В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее. Такие расчеты на базе данных Росреестра приводят аналитики ЦИАН.
Коммерсантъ24 ноября в 17:44

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Новостройки растеряли покупателей

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Продажи новостроек сократились в большинстве регионов РФ

News.ru24 ноября в 20:42

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В России сократились продажи новостроек

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Продажи новостроек в 3-м квартале сократились на треть

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«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

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Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки

В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
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В Кургане священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Священник из Кургана отказался крестить девочку с большим родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
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Против митингующих в Тбилиси применили водометы

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Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

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В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.
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Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
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Рибоза - сахар, необходимый для жизни, был обнаружен в метеоритах

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«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
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В WADA хотят ущемить права России на четыре года

Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.
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В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
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Исследователи годами пытаются выяснить, что на самом деле чувствует человек, «зависший» между жизнью и смертью.
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Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки

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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

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Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой огорчены - артистка отменила свой концерт в Улан-Удэ, куда должна была поехать после выступления в Иркутске и Ангарске.
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