Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПродажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Заполярье в 12 раз выросли продажи новостроек

Северпост02:45

Российские квартиры оказались невостребованными

Lenta.ru00:09

Продажи новостроек сократились в большинстве регионов РФ

News.ru24 ноября в 20:42

В России сократились продажи новостроек

АБНвчера в 02:43

В пятидесяти регионах России сократились продажи новостроек

Kazanfirst.ruвчера в 00:18

Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

РИА Новостивчера в 08:01

Новостройки растеряли покупателей

Коммерсантъ24 ноября в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Футбол

«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Экономика

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Российская газета вчера в 10:37
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru 09:21
Футбол

Лидера ФНЛ может пополнить чемпион Европы U17

Как стало известно matchtv.ru, лидер первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» ведет переговоры с полузащитником Сергеем Макаровым, ставшим в составе сборной России U-17 чемпионом Европы 2013 года под руководством Дмитрия Хомухи.
Матч ТВ 10:57
Общество

Васильева призвала сделать микроклимат в школах доброжелательнее

Министр просвещения Ольга Васильева обсудила с музыкантом Сергеем Шнуровым тему российских школ, отметив, что хотела бы, чтобы микроклимат в них стал доброжелательнее.
РИА Новости 11:45
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые вышла в свет после родов

Почти два месяца назад Мария Миронова стала мамой во второй раз. Артистка рожала в Греции и лишь недавно вернулась домой в Москву.
StarHit.ru 04:00
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Музыка

Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Культуромания 07:57
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Плетнева заявила, что об этой инициативе ей ничего не известно, но она бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех, — процитировало депутата агентство городских новостей «Москва».
Бизнес.Ру вчера в 07:21
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:51
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Известия вчера в 16:30
Здоровье

В медучреждения Ставрополья привлекают докторов и фельдшеров

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на текущий год федеральное министерство утвердило заявку Ставрополья на 81 врача и 10 фельдшеров, которые получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.
Своё ТВ 03:03
Общество

Расчленитель Соколов уверен, что «еще нужен людям»

Расчленитель аспирантки СПбГУ, своей бывшей ученицы Анастасии Ещенко благодарит Придыбайло за моральную поддержку и жалуется на невозможность продолжать исторические изыскания, касающиеся его любимого Наполеона, сообщает «Царьград».
Журналистская правда 11:12
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Футбол

СМИ узнали имя обладателя «Золотого мяча»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча", передает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 10:29
Общество

В Тбилиси полиция применила водометы для разгона митингующих

МонаВиста 02:09
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Известия 09:06
Общество

Эксперт объяснил, почему 31 декабря не будет выходным днём

Если 31 декабря станет официальным выходным днём из-за новогодних праздников, в России появятся новые социально-экономические проблемы.
Life.ru 10:35
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Самолет, направляющийся из Еревана в российскую столицу, был вынужден приземлиться в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 11:42
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ 10:00
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове

Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
RT на русском 11:38
Общество

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Вести.Ru 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное