Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПродажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
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В России сократились продажи новостроек

АБНвчера в 02:43

Российские квартиры оказались невостребованными

Lenta.ru00:09

Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

РИА Новостивчера в 08:01

В Заполярье в 12 раз выросли продажи новостроек

Северпост02:45

В пятидесяти регионах России сократились продажи новостроек

Kazanfirst.ruвчера в 00:18

Продажи новостроек сократились в большинстве регионов РФ

News.ru24 ноября в 20:42

Новостройки растеряли покупателей

Коммерсантъ24 ноября в 17:44
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 16:56, Вашингтон
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Коммерсантъ 15:54
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Появилось видео испытаний С-400 против F-16 в Турции

Агентство Ihlas Haber опубликовало видео. В испытаниях участвуют российские С-400 и американские истребители F-16 Fighting Falcon.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ 10:00
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Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
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Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
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Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Футбол

Тоттенхэм — Олимпиакос 4:2

Уже к 19-й минуте «шпоры» дома уступают «Олимпиакосу» — 0:2. На шестой минуте гостей вывел вперед Юсеф Эль-Араби.
Спорт-Экспресс 15:37
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
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Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
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Трамп помиловал двух индеек ко дню благодарения

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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
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«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
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Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
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В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
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В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
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Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»

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Роскачество сравнит российские и зарубежные вина

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«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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