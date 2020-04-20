Авто

ВедомостиВедомостиПродажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться в 2 раза до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG. В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.
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Специалисты убеждены, что рынок ждет падение на 50%

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Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

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Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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