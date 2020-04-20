Авто
ВедомостиПродажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться до 2 раз до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG. В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.
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Энергетика
Стоимость WTI вышла в отрицательную зону
Стоимость WTI вышла в отрицательную зону Стоимость нефти WTI впервые за всю историю биржевых торгов стала отрицательной — минус $55 за баррель на 21:40 по Москве, хотя еще в начале торгового дня составляла $18.
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Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
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«ВКонтакте» назвала главные желания россиян
Социальная сеть "ВКонтакте" рассказала, о чем мечтают россияне, находящиеся в режиме самоизоляции.
Вести.Ru 13:26
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Системы С-350 повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
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Известия 12:45
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости 08:05
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Игры
Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда
В последнее время огромное число сервисом делают самые интересные предложения для своих пользователей: кто-то предоставляет доступ к онлайн-урокам, которые раньше были платными, а Steam, например, раздает игры.
Ferra 01:08
Футбол
В ноябре 2012-го я в запасе с «Барсой», через год – уже бармен и разливаю текилу. Открытое письмо вратаря «Спартака»
Как за год может перевернуться жизнь. В 2012 году «Спартак» играл в Лиге чемпионов, а в Москву приезжала праймовая «Барселона».
Sports.ru 08:07
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Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Футбол
«Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды
Московский футбольный клуб «Локомотив» окажет помощь семье умершего воспитанника команды Иннокентия Самохвалова.
RT на русском 11:46
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Киберспорт
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Питер ppd Дагер объявил о завершении карьеры игрока в Dota 2. Бывший капитан Ninjas in Pyjamas заявил, что потерял мотивацию, необходимую для участия в киберспортивных соревнованиях.
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Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:40
Армия и оружие
В Белоруссии решили не отменять парад Победы 9 мая
В Белоруссии продолжаются приготовления к параду Победы, который ежегодно проходит 9 мая.
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Кино
Джеймс Ганн назвал лучшего Бэтмена
Поклонники творчества режиссера Джеймса Ганна, который снял такие фильмы, как "Стражи Галактики" и "Отряд самоубийц 2" попросили его назвать лучшего, по его мнению, исполнителя роли Бэтмена.
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Представлен электрический внедорожник Triton Model H
Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем.
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Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении
Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
Экономика
Россию ждет дефицит бюджета в 5 триллионов рублей
Ожидаемая сумма доходов федерального бюджета в 2020 году составит 15,2 триллиона рублей, а расходов - 20,8 триллиона.
Ридус 03:12
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21