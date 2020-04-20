Авто

ВедомостиВедомостиПродажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться в 2 раза до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG. В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.
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с чего всё началось

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.
РБКвчера в 13:00

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Продажи машин в России могут снизиться на 50%

CarsWeek.ruвчера в 17:15

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

РБКвчера в 13:00

Авторынок России может упасть на 50%

Автоновости днявчера в 14:10

Продажи новых машин могут упасть вдвое из-за коронавируса

Тарантас Ньюсвчера в 13:45

Продажи автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 50% из-за пандемии

ТАССвчера в 13:08

Авторынок срывается в пике

Коммерсантъвчера в 13:03

В половину может упасть российский авторынок

SpeedMeвчера в 17:00
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Правительство Украины готовится смягчить карантин в ряде сфер

Как сообщало EADaily, в связи с критической ситуации в экономике, Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцев нужно вернуть на работу, пусть даже в масках и перчатках.
Евразия Daily 01:11
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
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Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Энергетика

Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
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Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 19 апреля в 07:56
3,9K
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:02
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Энергетика

Московская биржа сократит торги фьючерсом WTI на полдня

"Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус $37,63 за баррель", – уточняется в сообщении и отмечается, что с учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения этого контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование.
Вести.Ru 01:13
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку

По информации Telegram – канала Mash, подвижки в лечении актрисы уже дали свой результат – теперь ее могут возить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.
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Технологии

Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте

Сервис позволит создавать групповые звонки, в которых сможет участвовать до ста пользователей.
Коммерсантъ 01:00
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Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»

По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости вчера в 15:05
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
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Здоровье

На Колыме двое врачей заразились коронавирусом

Двое фельдшеров из больницы поселка Ягодное на Колыме заразились коронавирусом после того, как осмотрели больных опасной инфекцией в артели "Кривбасс", где заразились сразу 59 человек, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 01:20
Происшествия

В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом

Общее количество пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 56 человек, из них 11 вылечились и были выписаны, один скончался.
REGNUM 01:24
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ЖКХ

В Омске начали отключать отопление

Сегодня, 21 апреля, отопительный сезон в Омске завершился — соответствующее постановление накануне подписала мэр города Оксана Фадина.
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Общество

Швеции удалось стабилизировать эпидемию без карантина

Швеция — единственная европейская страна, решившая не применять жёсткие меры для борьбы с пандемией коронавируса: на территории государства до сих пор нет и не было режима ЧС или даже карантина.
Популярная механика вчера в 09:15
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В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
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В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
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Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

ГЛАС.RU вчера в 21:25
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Массовое ДТП на Литейном мосту спровоцировало пробку

Четыре иномарки столкнулись в центре Петербурга, спровоцировав серьезную пробку в районе Литейного моста во вторник, 21 апреля.
Gazeta.SPb 01:38
Кино

«Дау» теперь может прийти в каждый ноутбук

«Дау» больше года волнует общественность: сначала богемная публика покупала билеты в Париж.
BFM.ru вчера в 22:12
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Происшествия

В Коми умер еще один пациент с коронавирусом

Сыктывкар, 20 апреля 2020, 18:01 — REGNUM В Коми скончался четвертый пациент, у которого был выявлен коронавирус SARS-CoV2.
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Общество

О странностях коронавируса рассказал главный инфекционист ФМБА

Инфекционист Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что коронавирус является странным для эпидемиологии явлением.
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
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