Авто
ВедомостиПродажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться в 2 раза до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG. В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.
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с чего всё началось
При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.РБКвчера в 13:00
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Комментарии
Политика
Правительство Украины готовится смягчить карантин в ряде сфер
Как сообщало EADaily, в связи с критической ситуации в экономике, Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцев нужно вернуть на работу, пусть даже в масках и перчатках.
Евразия Daily 01:11
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной
Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 19 апреля в 07:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:02
Энергетика
Московская биржа сократит торги фьючерсом WTI на полдня
"Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус $37,63 за баррель", – уточняется в сообщении и отмечается, что с учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения этого контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование.
Вести.Ru 01:13
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
По информации Telegram – канала Mash, подвижки в лечении актрисы уже дали свой результат – теперь ее могут возить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.
Newia.ru вчера в 11:16
Технологии
Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте
Сервис позволит создавать групповые звонки, в которых сможет участвовать до ста пользователей.
Коммерсантъ 01:00
Футбол
Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»
По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости вчера в 15:05
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Происшествия
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Здоровье
На Колыме двое врачей заразились коронавирусом
Двое фельдшеров из больницы поселка Ягодное на Колыме заразились коронавирусом после того, как осмотрели больных опасной инфекцией в артели "Кривбасс", где заразились сразу 59 человек, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 01:20
Происшествия
В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом
Общее количество пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 56 человек, из них 11 вылечились и были выписаны, один скончался.
REGNUM 01:24
ЖКХ
В Омске начали отключать отопление
Сегодня, 21 апреля, отопительный сезон в Омске завершился — соответствующее постановление накануне подписала мэр города Оксана Фадина.
НГС55 00:34
Общество
Швеции удалось стабилизировать эпидемию без карантина
Швеция — единственная европейская страна, решившая не применять жёсткие меры для борьбы с пандемией коронавируса: на территории государства до сих пор нет и не было режима ЧС или даже карантина.
Популярная механика вчера в 09:15
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Хоккей
Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
ГЛАС.RU вчера в 21:25
Происшествия
Массовое ДТП на Литейном мосту спровоцировало пробку
Четыре иномарки столкнулись в центре Петербурга, спровоцировав серьезную пробку в районе Литейного моста во вторник, 21 апреля.
Gazeta.SPb 01:38
Кино
«Дау» теперь может прийти в каждый ноутбук
«Дау» больше года волнует общественность: сначала богемная публика покупала билеты в Париж.
BFM.ru вчера в 22:12
Происшествия
В Коми умер еще один пациент с коронавирусом
Сыктывкар, 20 апреля 2020, 18:01 — REGNUM В Коми скончался четвертый пациент, у которого был выявлен коронавирус SARS-CoV2.
REGNUM вчера в 11:01
Общество
О странностях коронавируса рассказал главный инфекционист ФМБА
Инфекционист Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что коронавирус является странным для эпидемиологии явлением.
Live24 вчера в 01:24
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52