Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц. Такие данные приводит пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

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