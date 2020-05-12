Авто
Автоновости дняПродажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц. Такие данные приводит пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Комментарии
Общество
Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье
Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия вчера в 14:29
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Общество
Почти 40% больных коронавирусом в РФ заразились от друзей или в семье
Более трети — 37% — заболевших новой коронавирусной инфекцией в РФ заразились при близком контакте от друзей или в семье.
Росбалт 09:27
Здоровье
Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье
Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
Авто
Флагманский кроссовер Hongqi замечен без маскировки
Шоу-кар E115 раскрылся без интерьера, а архитектура серийного салона повторяет седан Hongqi H9, хотя и не во всём.
Драйв 04:59
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Общество
Коронавирус: Попова оценила ситуацию в России как «напряжённую»
Москва, 12 мая 2020, 16:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.
REGNUM 09:49
Экономика
Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).
РБК 09:31
Общество
ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми
О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43
Здоровье
Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров
Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Правительство дало прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом
Прогноз по срокам озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости во вторник, 12 мая.
Lenta.ru 09:35
Общество
ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка».
РБК 09:38
Игры
К выходу готовится ремастер Mafia II
В Сети уже появились первые догадки о значении данной записи. Фанаты думают, что 2K Games анонсируют переиздание игры Mafia II.
Live24 09:04
Шоу-бизнес
52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом
Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
Вестник 04:28
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Политика
Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе
В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Общество
Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 09:54
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
В ВОЗ усомнились в занижении смертности от коронавируса в России
Фактов, которые могли бы говорить о специальном занижении смертности от коронавирусной инфекции в России, нет.
Известия 08:07
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
Российская газета 08:57
Гаджеты
В iPhone 12 будет установлен экран с частотой 120 Гц
Инсайдеры сообщают, что у флагманской модели из линейки iPhone 12 появится экран с частотой 120 Гц, что станет настоящим прорывом для Apple - ранее подобным дисплеем мог похвастаться лишь планшет iPad Pro.
Газета.Ru 08:28
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14