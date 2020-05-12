Авто

Автоновости дняАвтоновости дняПродажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц. Такие данные приводит пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Коронавирус обрушил продажи новых автомобилей в России

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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%

РБК05:27

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

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Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

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Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

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Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров

Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
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Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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К выходу готовится ремастер Mafia II

В Сети уже появились первые догадки о значении данной записи. Фанаты думают, что 2K Games анонсируют переиздание игры Mafia II.
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52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом

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Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
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Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе

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В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

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Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
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Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях, пишет ТАСС.
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Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
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В ВОЗ усомнились в занижении смертности от коронавируса в России

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В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

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В iPhone 12 будет установлен экран с частотой 120 Гц

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Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

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