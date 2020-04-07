Как ранее и сообщалось, в марте наблюдался всплеск продаж новых машин, что связано с падением рубля и грядущим удорожанием легковушек. Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в марте показал рост на 22,7% до 160 тыс. проданных легковых авто.

Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%

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