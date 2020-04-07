Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи новых автомобилей в России выросли за март

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