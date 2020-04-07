Авто

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПродажи новых автомобилей в России выросли за март

Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

Дайджест дня: итоги продаж в марте, неизвестный Ford и другие события индустрии

Авторевю18:41

Продажи автомобилей в России выросли на 23%

AutoNews10:33

Китайский авторынок падает третий месяц подряд

Журнал Авто.рувчера в 10:38

Продажи новых легковых автомобилей в России в марте выросли на 22,7%

ТАСС08:53

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2020 года

Автостат10:17

Продажи легковых машин в России резко выросли по итогам марта

CarsWeek.ru06:51

Эксперты сообщили о росте продаж новых автомобилей в марте на 23%

РБК10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 20:39, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Британская разведка назвала версию появления коронавируса

Британская разведка рассматривает версию о вспышке пандемии коронавируса в мире в результате утечки из лаборатории в Ухане.
Профиль вчера в 04:48
Политика

Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:26
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Футбол

Юрген Клопп: «Было трудно решиться на продажу Коутинью»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о продаже Филиппе Коутинью в «Барселону».
Матч ТВ 20:03
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
REGNUM 20:35
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости 11:25
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС 20:00
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
РБК 18:05
Общество

Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом

О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс.
Российская газета 20:08
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 15:20
Киберспорт

Riot Games возобновила выдачу доступа к бета-версии Valorant на Twitch

Разработчики Valorant вернули возможность получить доступ к закрытой бета-версии шутера с помощью просмотра трансляций на Twitch.
CyberSport.ru 13:25
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Авто

Polestar представил электрический четырехдверный Polestar Precept

Шведский автопроизводитель представил концепт своего будущего четырехдверного Grand Tourer.
SpeedMe 02:06
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 05 апреля в 17:44
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие

Внешний вид подлодок «Ясень» изменится

Подводные лодки «Ясень» получат новый внешний вид. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Би-порт вчера в 05:36
Общество

Австрия смягчает карантинный режим

Себастьян Курц, канцлер из Австрии, сообщил, что со следующей недели будут постепенно смягчаться карантинные меры для предотвращения активного распространения коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 12:33
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Общество

Основатель Twitter Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с COVID-19. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Газета.Ru 18:01
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера 07:23
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе

Московский Комсомолец 06:22
Кино

Смотрим фильмы и сериалы бесплатно

До конца апреля Кинопоиск HD предоставляет бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам.
Карталинская новь вчера в 00:03
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Общество

Дагестанский олигарх вошел в список богатейших людей мира

Дагестанский «сенатор-золотодобытчик» Сулейман Керимов попал в рейтинг самых богатых людей мира, составленный американским журналом Forbes.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 14:31
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили вчера в 22:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное