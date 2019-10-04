с чего всё началось

За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года. В августе данный показатель ушел в минус на 1,3%, а в июле - на 2,4%.

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Наука В Марокко обнаружили останки древней акулы Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.