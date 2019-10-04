Авто

Piter.tvPiter.tvПродажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года. В августе данный показатель ушел в минус на 1,3%, а в июле - на 2,4%.
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с чего всё началось
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса
 (АЕБ), в сентябре 2019 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке оказались совсем немного хуже прошлогоднего результата — 157 129 машин.
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