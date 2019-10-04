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Автоновости дняАвтоновости дняПродажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
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с чего всё началось
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса
 (АЕБ), в сентябре 2019 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке оказались совсем немного хуже прошлогоднего результата — 157 129 машин.
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