с чего всё началось

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.

Хоккей Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс» Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.

Шоу-бизнес Петросян забрал вещи из дома Степаненко Петросян забрал удостоверение народного артиста, персональный компьютер и личные вещи Российский юморист Евгений Петросян забрал вещи из квартиры бывшей супруги Елены Степаненко.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отдохнула с детьми в Планетарии 70-летняя Алла Пугачева вместе Максимом Галкиным воспитывает двоих детей: дочь Лизу и сына Гарри, которым в прошлом месяце исполнилось шесть лет.

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Политика Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.

Авто В Китае презентовали новый президентский лимузин В ходе торжества дебютировал новый лимузин Hongqi – на нем выехал глава государства Си Цзиньпин.

Политика Новак рассказал о цене транзита газа через Украину Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Спорт Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.

Происшествия Катер врезался в берег Иркутского водохранилища Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".

Происшествия Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.

Шоу-бизнес Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.

Армия и оружие Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища Как стало известно "Ъ", Рязанский гарнизонный военный суд отказался признать незаконным увольнение из воздушно-десантного училища курсанта Владимира Головина.