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Автоновости дняПродажи новых легковых автомобилей в России сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
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По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в сентябре 2019 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке оказались совсем немного хуже прошлогоднего результата — 157 129 машин.Журнал Авто.рувчера в 10:17
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
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