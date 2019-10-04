с чего всё началось

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Здоровье Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».

Культура Татьяна Навка отреагировала на претензию Яны Рудковской Навка добавила, что Рудковской действительно пришлось перенести дату шоу, в котором участвует её младший сын Александр.

Политика Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.

Политика Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.

Культура Гребенщиков рассказал, кого имел ввиду в песне «Вечерний М» Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал свою новую песню "Вечерний М", в которой поется о пропагандисте российского телевидения.

Политика МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией 1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.

Энергетика Роснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России Всего в России 2,7 тыс. месторождений с запасами 28,9 млрд тонн нефти, в инвентаризацию вошли 719 месторождений — это около 92% всех запасов, при этом это всего 26% от всех месторождений.

Транспорт СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.

Политика Пригожин объяснил, почему возглавил совет медиагруппы «Патриот» Издания, которые объединились в медиагруппу «Патриот», сами попросили российского бизнесмена Евгения Пригожина возглавить их попечительский совет.

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Гаджеты В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi найдена уязвимость Работники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили уязвимость в операционной системе Android.

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Политика Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.

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Шоу-бизнес Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.