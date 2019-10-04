с чего всё началось

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.

Политика Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".

Происшествия Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.

Политика МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией 1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.

Шоу-бизнес Стильная Алла Пугачева отправилась с детьми в планетарий Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с особым вниманием подходит к вопросам воспитания и образования своих наследников – Лизы и Гарри Галкиных.

Здоровье Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Футбол Как ФК «Краснодар» сыграл с испанским «Хетафе» Сюда трижды приезжали испанские клубы. Пару раз «Краснодар» в этих поединках победил, уступил и сыграл вничью.

Происшествия В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.

Политика Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Политика Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.

Шоу-бизнес Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Транспорт СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Гаджеты В России появился необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global начала продажи на российском рынке новой модели кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, который многим напоминает известную бюджетную «раскладушку».

Шоу-бизнес Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.

Общество Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Шоу-бизнес «Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.