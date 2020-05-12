Авто
Тарантас НьюсПродажи новых машин в России упали на 72% в апреле
Продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта в нашей стране за прошлый месяц уменьшились на 72,4% до 38 тыс. 922 единиц. При этом по результатам четырех месяцев нынешнего года российский рынок составил 415 тыс. 102 новых автомобиля (-19,1%).
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Общество
В Липецкой области отменяют режим самоизоляции
Липецк, 12 мая 2020, 17:29 — REGNUM В Липецкой области приостанавливают действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции.
REGNUM 10:29
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Путешествия
Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну
Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Политика
Лавров прокомментировал умалчивание Западом роли СССР в Победе
Россия не подозревает США в сознательном затушёвывании истории, роль СССР в победе над фашизмом умалчивается в результате пропаганды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:01
Происшествия
Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
РЕН ТВ 10:52
Здоровье
В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае
В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
Кино
У «Американской истории ужасов» появится спин-офф
Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania вчера в 20:48
Энергетика
Мир оказался на грани масштабной газовой войны
Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
Lenta.ru 07:28
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Энергетика
В России снизились розничные цены на бензин
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми
Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
Авто
В Россию едет новый Toyota Highlander
Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
Движок 02:32
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Единоборства
Фергюсон получил перелом орбитальной кости
Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт вчера в 01:03
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Гаджеты
Представлен игровой 4K-телевизор HiSense E75F
Компания HiSense официально представила игровой телевизор HiSense E75F с разрешением 4K.
Дни24 07:27
Наука
Впервые создана «дорожная карта» развития скелетных мышц человека
Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе создали первую «дорожную карту» развития человеческих скелетных мышц, включая формирование мышечных стволовых клеток.
Naked Science 08:30
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука
Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25