Продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта в нашей стране за прошлый месяц уменьшились на 72,4% до 38 тыс. 922 единиц. При этом по результатам четырех месяцев нынешнего года российский рынок составил 415 тыс. 102 новых автомобиля (-19,1%).

Продажи новых машин в России упали на 72% в апреле

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