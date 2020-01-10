Экономика

Газета.RuГазета.RuПродажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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В России впервые с 2015 года сократились объемы продаж одежды

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Газета.Ru02:50

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Комсомольская правда01:10

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru01:19

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36
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