Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.

с чего всё началось

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

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